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суббота, 9 июня, 2018, 14:05 Политика
Проблемы с логикой: в Москве убеждены, что Киевская Русь зародилась в мокшанских болотах

Пользователи соцсетей иронизировали над знаниями россиянами собственной истории.

Об этом на своей странице в Twitter написал российский журналист и фотограф Василий Максимов, – сообщает Апостроф.

Отмечается, что в одном из районов Москвы нашли баннер с надписью: «Здесь зарождалась Киевская Русь». При этом, Киевская Русь как государство появилось в 882 году, в то время как Москву основали лишь в 1147 году.

«В Москве знакомый баннер сфотографировал. Тот случай, когда с логикой серьезные проблемы», – прокомментировал он фото.

«Еще и со знанием истории», «Ага, не успели на мокшанских болотах зародиться, как пошли (прямо в лаптях по океану) Америку основывать, а по дороге и Македонского разбили из секретных гаубиц», «Оказывается, египетские пирамиды тоже русичи построили», «А как с пирамидами справились, так и китайцам Стену построили. Мимоходом календарь Майя запилили, чтобы им скучно не было», «Это не с логикой, это с головами проблемы...», «Россияне, и переименуйте уже Москву в Киев, не стесняйтесь», «Там лягушки и болото было, о чем может быть речь? Бояре,  меньше пить надо», «Судя по фото, в Москве Киевская Русь зарождалась лишь в конце 19 века», – прокомментировали фото в сети.

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МоскваКиевская Русь
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2018-06-09 16:05 :12