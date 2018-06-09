Проблемы с логикой: в Москве убеждены, что Киевская Русь зародилась в мокшанских болотах

Пользователи соцсетей иронизировали над знаниями россиянами собственной истории.
Об этом на своей странице в Twitter написал российский журналист и фотограф Василий Максимов, – сообщает Апостроф.
Отмечается, что в одном из районов Москвы нашли баннер с надписью: «Здесь зарождалась Киевская Русь». При этом, Киевская Русь как государство появилось в 882 году, в то время как Москву основали лишь в 1147 году.
«В Москве знакомый баннер сфотографировал. Тот случай, когда с логикой серьезные проблемы», – прокомментировал он фото.
В Москве знакомый баннер сфотографировал.— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 7 июня 2018 г.
Тот случай, когда с логикой серьезные проблемы: pic.twitter.com/h8RS6c3AtL
«Еще и со знанием истории», «Ага, не успели на мокшанских болотах зародиться, как пошли (прямо в лаптях по океану) Америку основывать, а по дороге и Македонского разбили из секретных гаубиц», «Оказывается, египетские пирамиды тоже русичи построили», «А как с пирамидами справились, так и китайцам Стену построили. Мимоходом календарь Майя запилили, чтобы им скучно не было», «Это не с логикой, это с головами проблемы...», «Россияне, и переименуйте уже Москву в Киев, не стесняйтесь», «Там лягушки и болото было, о чем может быть речь? Бояре, меньше пить надо», «Судя по фото, в Москве Киевская Русь зарождалась лишь в конце 19 века», – прокомментировали фото в сети.
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