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суббота, 9 июня, 2018, 16:40 Политика
Порошенко звонил Путину

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили они об освобождении политзаключенных Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.

«Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья», – говорится в сообщении.

Им удалось договориться, что в ближайшее время оба уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан.
Владимир ПутинПетр Порошенко
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2018-06-09 19:27 :38