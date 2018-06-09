Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в России, в Крыму и на Донбассе

Президент Петр Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Об этом шла речь во время встречи Порошенко и Денисовой в субботу, сообщает пресс-служба президента.

«Для этого президент поставил задачу министерству иностранных дел содействовать уполномоченному в ее работе на территории РФ», – говорится в сообщении.

Порошенко также проинформировал Денисову о результатах встречи с семьями украинских заключенных Кремля в пятницу.

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