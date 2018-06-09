Политзаключенного Сенцова осмотрел консилиум врачей: проведены клинико-инстументальные исследования

Консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе России провел обследование украинского режиссера Олега Сенцова, который 27-й день голодает в колонии, расположенной в этом городе.

Об этом сообщили в управлении российской Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает «Радио Свобода».

«Сообщаем, что осужденный Сенцов А.Г., который добровольно отказался от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. 8 июня проведен очередной консилиум врачей-специалистов «Лабытнангской городской больницы». Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Предоставлены рекомендации относительно дальнейшего ведения пациента», – говорится в сообщении.

О состоянии здоровья Сенцова, а также о том, что именно ему рекомендуют российские врачи, в сообщении не говорится.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.