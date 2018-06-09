суббота, 9 июня, 2018, 15:12 Политика
Парубий надеется, что закон о нацбезопасности примут 21 июня
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что уже на следующей пленарной неделе Верховная Рада сможет принять закон о национальной безопасности.
Об этом он сказал во время межпарламентской конференции между Грузией, Молдовой и Украиной 9 июня, передает «Украинская правда».
«На следующей неделе в повестке дня Верховной Рады закон о национальной безопасности и обороне. И я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительное решение по законопроекту о национальной безопасности», – сказал Парубий.
Напомним, Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суд.
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