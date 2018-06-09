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суббота, 9 июня, 2018, 16:01 Общество
Папа Римский просит мир перейти на чистые источники энергии

Папа Франциск в обращении к руководителям главных нефтяных компаний мира в субботу заявил, что человечество должно перейти к чистой энергии, и предупредил об угрозе климатических изменений.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

«Энергия должна быть чистой – путем уменьшения систематического использования ископаемого топлива. Наше желание обеспечить энергией всех не должно привести к нежелательному эффекту, к необратимым климатическим изменениям», – говорится в заявлении Папы.

Как известно, в Ватикане состоялась беспрецедентная двухдневная конференция, в ходе которой понтифик встретился с представителями крупных нефтяных компаний, инвесторами и ватиканскими экспертами, которые также поддерживают мнение о важности борьбы против глобального потепления.
экология
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2018-06-09 16:05 :33