Один из лучших футболистов мира Харри Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Форвард и главная звезда «Тоттенхемама» Харри Кейн (на фото), который к тому же является капитаном национальной сборной Англии по футболу, продлил контракт с лондонским клубом.

Как сообщает официальный Твиттер «шпор», новое соглашение клуба с Кейном рассчитано до лета 2024 года.

По информации британских СМИ, Кейн будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 15 млн фунтов, что почти в два раза больше его прежней зарплаты, пишет ua-football.com.

Напомним, в прошлом сезоне Харри Кейн провел за «Тоттенхэм» 48 поединков во всех турнирах, забив 41 гол и сделав 5 голевых передач.

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