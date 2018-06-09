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суббота, 9 июня, 2018, 13:01 Киев
Неравнодушные киевляне проводят акцию в поддержку Олега Сенцова

В Киеве проходит акция в поддержку режиссера Олега Сенцова, арестованного в России.

На акции друзья и знакомые режиссера зачитывают со сцены рассказы Сенцова, сообщает Укринформ.

К акции уже присоединились актер Ахтем Сеитаблаев, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, актриса Римма Зюбина и другие.

«Сейчас не стоит вопрос «почему пришел». Надо напоминать всем, в первую очередь, для самого себя», – отметил Сеитаблаев.

Как сообщают организаторы, акция продлится ориентировочно до 14.00.

Добавим, украинский режиссер и политический узник Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

Сейчас в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.
РоссияКиевОлег Сенцов
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