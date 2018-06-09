На КПВВ на Донбассе женщина нарочно наехала на пограничника

В пункте пропуска «Новотроицкое» на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил женщина совершила умышленный наезд на пограничника Донецкого отряда, который проводил оформление лиц и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Так, около полудня на въезд с ВОТУ в вышеупомянутый КПВВ прибыл автомобиль Chevrolet под управлением нашей соотечественницы. Женщина пыталась осуществить проезд на территорию КПВВ вне очереди. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и совершила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была задержана и передана сотрудникам Нацполиции.

В Волновахский ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

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