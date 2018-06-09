Мингарелли рассказал, как модернизировать Украину

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является моделью модернизации для Украины.

Об этом сегодня сказал председатель представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли во время второй межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» в Киеве, передает УНН.

«Соглашение об ассоциации – это модель для модернизации Украины, но пока она не перенесена на институциональные просторы. Мы должны с этим что-то сделать в Раде, возможно, в новом составе Рады. Если вы хотите большей эффективности, следует поразмыслить над этими вопросами», – отметил посол.

Он также добавил, что в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом есть много слабых мест, но гражданам нужно объяснить, что полная ее реализация улучшит уровень жизни граждан.

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