Медики развенчали популярные мифы о правилах гигиены

Уход за собственным телом и поддержание порядка в окружающей среде – важные правила на каждый день. Но некоторые из установок, которые принято соблюдать, являются ошибками, утверждают инфекционисты.

Об этом сообщает healthystyle.

Некоторые из «прописных истин» из области гигиены и опрятности самом деле не работают, отмечают специалисты. В частности, эксперты назвали мифом утверждения о том, что мыло убивает микробов на поверхности кожи. Они объяснили, что обычное мыло эффективно удаляет с рук все загрязнения – то есть, не уничтожает бактерии, а делает их численность меньше, что тоже является хорошей профилактикой заражений.

Также не уничтожают микробов антисептики, отметили врачи-инфекционисты. «Это свойство присуще только средствам с уровнем содержания спирта в 60-95%. Но даже такие антисептики следует применять только на промытых от грязи или крови участках кожи», – констатировали медработники.

Еще одна ошибка, по их словам, – считать, что появление вшей связано с недостаточной гигиеной. Вши передаются путем прямого контакта, и это никак напрямую не связано с личной опрятностью, подчеркнули эксперты.

Также нет прямой связи между опрятностью и устойчивым явлением плохого запаха изо рта. На самом деле он возникает по ряду физиологических причин, прежде всего, через сухость во рту, заболевания десен и зубов, сообщили ученые.

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