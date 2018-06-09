Маккейн жестко раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G8

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмерки».

Об этом говорится на сайте сенатора.

«Владимир Путин сделал Россию недостойной членства в G-8, вторгнувшись в Украину и аннексировав Крым. С того времени ничего он не изменил, что наиболее очевидный факт. Каждый день сепаратистские силы, возглавляемые российским руководством, убивают украинцев на Донбассе. Каждый день силы Путина помогают режиму Асада уничтожать сирийский народ. И каждый день, убийствами, кибер-атаками и злобным влиянием, Россия нападает на демократические институты во всем мире», – подчеркнул сенатор.

«Трамп по непонятным причинам проявил относительно наших противников почет и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников», – заявил Маккейн.

Сенатор считает, что те нации, которые разделяют ценности США и жертвовали рядом с ними на протяжении десятилетий, были посрамлены. Это антитеза так называемого «принципиального реализма» и верный путь уменьшения лидерства Америки в мире

Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав «Большой восьмерки», через четыре года после того, как она была исключена оттуда за аннексию Крыма.

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