Мадонна заявила о своей помолвке

59-летняя американская певица Мадонна сообщила о скорой помолвке. Как известно, Мадонна дважды была замужем - за Шоном Пенном и Гаем Ричи.

Фото с неожиданным заявлением звезда разместила на своей странице в соцсети, – сообщает 112.ua.

«Я буду невестой. Выйду замуж. На удивление!», – написала в своем Twitter звезда, добавив хештег «родственная душа».

Подписчики Мадонны предполагают, что речь идет о ее новом образе для клипа. Некоторые верят в то, что артистка действительно в третий раз пойдет к алтарю.

Как пишут западные СМИ, не так давно Мадонна переехала в Лиссабон, ближе к своему молодому любовнику – португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Певица приобрела там особняк и перевезла туда четверых приемных детей.

Напомним, вот уже в течение 35 лет Мадонну называют «одним из наиболее продаваемых музыкантов» по версии многих таблоидов.

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