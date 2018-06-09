Глава МИД Польши соглашается с изменением скандального закона об Институте нацпамяти

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за коррекцию скандального закона об институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом он заявил в разговоре с RMF FM, передает «Украинская правда».

Министр заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона.

«Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в Соединенных Штатах и Израиле и понимает, что это решение является необходимым, чтобы мы здесь обрисовали наше положение, потому что, как и ранее, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации», – заявил Чапутович.

Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

В то же время он подчеркнул, что закон Об институте нацпамяти не способствует росту антисемистских настроений в Польше, потому что «их нет».

Чапутович также высказал мнение, что коррекция закона может состояться и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Анджей Дуда направил законопроект.

«Премьер-министр предполагает, что он может действовать в другом режиме. Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон», – сказал Чапутович.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются «украинские националисты» и термин «Восточная Малопольша».

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.

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