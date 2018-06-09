Футбольная сборная Аргентины привезла с собой на ЧМ-2018 в Россию три тонны продуктов

Сборная Аргентины по футболу привезла на базу национальной команды в подмосковный город Бронницы три тонны продуктов.
Это было сделано для того, чтобы члены сборной могли питаться привычными для них продуктами во время чемпионата мира-2018, пишет ua-football.com.
«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареное сгущенное молоко, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также уже приехали шеф-повара, которые будут готовить для команды», – рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
Напомним, что на Мундиале-2018 в своей группе на предварительном этапе сборная Аргентины сыграет с национальными командами Хорватии, Исландии и Нигерии.