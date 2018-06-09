Денег все меньше: Тымчук назвал серьезные проблемы у Кремля с боевиками ОРДЛО

Оккупация отдельных районов Донбасса обходится России слишком дорого, поэтому Кремль стремится сократить финансирование местной бюджетной сферы и заменить руководство боевиков на более контролируемое.

Об этом «Апострофу» рассказал нардеп и координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук.

По его словам, точную цифру финансовых затрат на Донбасс не назовут даже в администрации президента РФ.

«Оккупация стоит очень дорого. И именно в этом контексте Россия искала какие-то варианты для себя, чтобы уменьшить это бремя. В прошлом году в несколько этапов произошло сокращение прямой финансовой помощи и на сегодня дошло до того, что бюджетная сфера начинает сокращаться. Те же учителя и медики получают существенно меньшую зарплату, чем их коллеги на неоккупированной части территории», – отмечает Тымчук.

Кроме того, как утверждает нардеп, Кремль сделал попытку повлиять на коррупцию среди руководства «ДНР» из-за сокращения финансирования, однако она провалилась.

«Россияне пытались добиться, чтобы местные меньше воровали, поскольку «руководство» ДНР все-таки зависит от поддержки населения. Россия идет путем сокращения финансовых потоков, говорит: «Вы меньше воруйте, и тогда все будет хорошо», но меньше воровать не стали – просто подчиненные, то есть население, стали меньше есть. Поэтому сейчас собираются пойти другим путем и провести кадровую чистку – поставить не то, чтобы менее вороватых, а хотя бы более контролируемых людей со стороны Москвы для того, чтобы эффективнее использовать те средства, которые туда входят, как в бездонную бочку», – говорит эксперт.

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