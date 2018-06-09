Боевики попытались подвинуть ВСУ, но понесли потери, – ООС

За прошедшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Интенсивные боевые действия продолжались на луганском и мариупольском направлениях.
Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120-мм и 82-мм минометов пытались вытеснить подразделения ОС с огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.
"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - говорится в сообщении.
В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 украинских защитника получили ранения.
На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Защитники Мариуполя дали отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.
Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Как сообщается, угроза была быстро ликвидирована контрснайперскими мерами.
Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще 2 украинских защитников.
По данным разведки, в течение 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 ранены.