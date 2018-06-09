Боевики лупят из минометов во всех направлениях, ранен украинский боец

В течение 9 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из них два раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях», – говорится в сообщении.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганщине, и Новоселовки Второй на Донецком направлении.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

«В текущие сутки в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются», – отметили в пресс-центре ООС.

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