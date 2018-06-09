Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Рады в Twitter.

Как отмечают, закон подписали во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи «Украина-Грузия-Молдова».

«Состоялось принятие закона о Высшем антикоррупционном суде. Несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы имеем факт принятия. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон», – сказал Парубий и подписал закон.

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