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суббота, 9 июня, 2018, 12:30 Политика
Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Рады  в Twitter.

Как отмечают, закон подписали во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи «Украина-Грузия-Молдова».

«Состоялось принятие  закона о Высшем антикоррупционном суде. Несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы имеем факт принятия. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон», – сказал Парубий и подписал закон.
Андрей ПарубийАнтикоррупционный суд
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2018-06-09 16:05 :38