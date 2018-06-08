Запад поддерживал Порошенко, потому что боялся наступления России, – Доний

Еще после избрания Петра Порошенко президентом Украины, Запад понимал, что это – коррупционер, однако продолжал его поддержать, боясь дальнейшего наступления России. Когда же провалится и независимый антикоррупционный суд, международным партнерам необходимо будет получить альтернативу нынешнему руководству государства. Такой может стать лидерская группа патриотической оппозиции.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Олесь Доний.

По его словам, он общался с западными дипломатами уже через год после избрания Петра Порошенко президентом Украины. Тогда они заявляли, что прекрасно понимают: это коррупционер, однако, будут продолжать «его финансирования», чтобы «Россия не пошла дальше».

«Все эти четыре года Запад действует согласно именно этой проблематике. Они уже давно поняли, что здесь – тотальная коррупция и пытались повлиять на нее своими романтическими идеями. Мол, если против этого явления не борется Генеральная прокуратура или суды, нужно создать еще и антикоррупционный орган», – рассказал политолог.

Поэтому, по мнению Дония, когда не заработает и антикоррупционный суд, для Запада встанет вопрос альтернативы руководства государства.

«Однако, Запад не может подбирать нам кандидатов в президенты. Он понял, что нынешний – бесперспективный, однако, не может избрать нового. Об этом всегда говорят иностранные политики и дипломаты», – отметил Доний.

Поэтому, по словам эксперта, Запад убежден, что сейчас патриотическая оппозиция должна самостоятельно определиться с лидерской группой.

«Именно она должна сформировать альтернативу для действующего президента. Бесспорно, что с этой лидерской группой Западу будет работать приятнее и перспективнее с точки зрения национальных интересов Украины», – подчеркнул Олесь Доний.

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