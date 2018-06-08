Закон о Высшем антикоррупционном суде отвечает нашим требованиям, – Венецианская комиссия

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что «с большим удовольствием и радостью» узнал о принятии Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендациям Венецианской комиссии», – отметил Букиккио.
По его словам, это важный шаг для Украины и для Европы.
«Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции», – добавил председатель Венецианской комиссии.
Он призвал «всех, кого это касается, обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования».