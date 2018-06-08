Закарпатские депутаты инициируют запуск поезда «Интерсити» Киев – Ужгород»

Инициативу председателя Закарпатского облсовета Михаила Ривиса поддержали депутаты почти единогласно на 11 сессии и приняв решение «Об обращении Закарпатского областного совета относительно запуска поезда «Интерсити» сообщением «Киев – Ужгород», адресованное Министерству инфраструктуры Украины и публичному акционерному обществу «Украинская железная дорога», а также народным депутатам Украины от Закарпатской области и областным советам.

В документе отмечается, что Закарпатская область имеет благоприятное географическое расположение для развития внешнеэкономического сотрудничества. По территории области пролегают основные торговые пути государства и осуществляется большой объем грузовых отечественных и транзитных экспортно-импортных перевозок. Приоритетным для социально-экономического подъема не только Закарпатской области, но и страны в целом, является и развитие туристско-рекреационной отрасли региона. За последние годы значительно возросла популярность термальных и минеральных источников области среди туристов и гостей Закарпатья. В области традиционно активно развиваются и имеют перспективы десятки разнообразных видов туризма, среди которых: оздоровительный, спортивный, исторический, велосипедный, пеший, конференц-туризм, эно- (винный) и в целом гастрономический, туры в цветущее Закарпатье и Закарпатье живое (фермы буйволов, оленей, страусов, реабилитационный центр бурого медведя и даже бёрдвотчинг, наблюдение за птицами) и тому подобное.

Трансграничный организованный туристический продукт всегда привлекателен и в будущем его значимость будет только расти. Поэтому важную роль играет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры области.

Органы местного самоуправления и исполнительной власти Закарпатской области неоднократно обращались в соответствующие центральные структуры относительно необходимости налаживания качественного железнодорожного сообщения Закарпатья со столицей, другими регионами Украины и в пределах области и предоставления Укрзализныцей качественных услуг. Открытие 24 мая 2018 года двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, который увеличивает пропускную способность по большому магистральному железнодорожному коридору, облегчает возможность решения этих вопросов, – информирует пресс-служба Закарпатского облсовета.

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