Из-за технической ошибки Facebook обнародовал личные публикации 14 миллионов пользователей

Частные публикации 14 миллионов пользователей социальной сети Facebook, на которых стояли ограничения просмотра, оказались в общем доступе из-за технической ошибки.

Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на АР.

Из-за возникшей ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их авторов. В результате сообщения и публикации пользователей, присланные для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности.

Это случилось с 18 по 27 мая этого года. При этом отмечается, что сотрудники Facebook обнаружили ошибку 22 мая, однако изменили настройки уже опубликованных сообщений только через пять дней.

Причиной ошибки стало испытание новой функции.

Администрация принесла извинения пользователям и уже начала их извещать. В компании отметили, что сбой в системе уже исправлен.

«Мы хотели бы извиниться за эту ошибку», – цитирует агентство слова сотрудника компании Эрина Игана, который отвечает за защиту персональных данных.

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