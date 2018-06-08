Известные украинцы в поддержку Сенцова зачитают в центре Киева его рассказы

В субботу, 9 июня, в 11.00 на майдане Независимости в Киеве состоится акция в поддержку пленника режима Путина, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку ради освобождения политзаключенных.

Во время акции «Вголос» друзья и коллеги Сенцова, украинские актеры, ведущие, известные личности и музыканты будут читать его рассказы, пишет «Укринформ».

«Даже за решеткой Олег выражает позицию и пытается докричаться до Кремля и мира своим голоданием. Мы должны донести его голос и стать его рупором. Ради этого будем говорить его словами, взятыми из текстов рассказов Олега. Мы хотим, чтобы нас не только послушало, но и услышало как можно больше людей по всему миру, ведь каждая мысль, каждая позиция и каждый голос может стать решающим в этой борьбе», – отмечают организаторы.

Рассказы Олега Сенцова будут читать министр культуры Евгений Нищук, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актеры Римма Зюбина, Вячеслав Довженко, Олеся Власова, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, писатель Андрей Курков, журналист и телеведущий Олег Панюта, музыкант и радиоведущий Сергей Кузин, музыкант Александр «Фоззи» Сидоренко, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, певица Кристина Соловей, телеведущие Маргарита Сичкарь, Анна Степанец, Ольга Кучер, Юлия Янчар и другие.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Американский ПЕН-центр в письме президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

5 июня украинский политзаключенный написал письмо лидерам «G7».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержанный ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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