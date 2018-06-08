Во Львовском Дворце искусств бурлит творческая жизнь: выставки, концерты, ЗD установки

Львовский дворец искусств и более 50 общественных организаций подписали Меморандум о сотрудничестве, развитии современной культуры и искусства на Львовщине. Меморандум стал первым шагом на пути сотрудничества между Дворцом искусств и представителями общественного сектора – творческими и молодежными союзами, а также с общественными организациями. Полсотни общественных организаций, культурных фондов, творческих союзов, волонтерских и социальных объединений задекларировали намерения создать мощную общественную инициативу – Альянс творческой молодежи.

Об этом сказал и.о. генерального директора Львовского дворца искусств Юрий Визняк.

Он поделился стратегией развития учреждения, которая содержит и художественную, и хозяйственную часть, что предполагает определенную реконструкцию, установку системы кондиционирования в выставочных залах, обустройство помещения, где будут организовывать встречи творческих людей, открытие кафе, организация международных выставок и тому подобное.

Только за три весенних месяца в залах Дворца состоялось более 30 художественных выставок и культурных событий, конференций, экспозиций, встреч, симпозиумов, форумов.

В День защиты детей, – с 1 по 3 июня, – в залах, галерее и террасе Дворца искусств проходили концерты, выступления артистов, танцевальных коллективов, мастер-классы.

В июне Арт-мастерская «Инший свит» развернула в стенах Дворца удивительную выставку ЗD инсталляций, «Планетарий», научную лабораторию, галереи «Кривых зеркал» и оптических иллюзий. Выставка, которая наглядно показывает «другой мир», объединяет более пяти развлечений и интересных объектов.

Стартовала также семейная выставка живописи известных львовских художников и их детей «Родители и дети». На выставке представлено более 60 живописных работ, среди которых, в частности, работы семьи Скопив, Сипнякив, Андрущенко, Опалинских, Михновских, Шумских, Крохмалюкив и Москаленко.

В июне на ценителей искусства ждут еще две выставки, которые откроются в один день – 14 июня. Это художественный проект авторского художественного текстиля «Симфония души» Галины Стеблий. Серию авторских интерпретаций автор создала, использовав компьютерные технологии. А также будет художественная выставка «Акварели», посвященная памяти художника Олега Козака. Более полусотни работ выставляют на экспозицию в залах Дворца друзья художника в знак уважения и в память о художнике.

В Народном музее Тараса Шевченко, который расположен во Дворце искусств, еженедельно проходят встречи с писателями, молодежью, духовенством. Открыта экспозиция «Белорусская шевченкиана», участники первой региональной встречи ТЭЗЕ в Украине посетили лекцию доктора философии-отца Михаила Пастуха «Бог и Шевченко». Музей проводит активную деятельность к знаменательным датам, связанных с жизнью и творчеством Тараса Шевченко.

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