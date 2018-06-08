пятница, 8 июня, 2018, 22:51 Львов
Во Львове перекроют движение транспорта на ул. Ставовой
С 9 июня, с 09.00 ч до 21.00 ч 18 июня 2018 г будет перекрыто движение транспортных средств на ул. Ставовой.
Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на ул. Ставовой, с 9 июня, с 09.00 ч до 21.00 ч 18 июня 2018 г эта улица будет перекрыта для движения транспортных средств. Работы будет выполнять ООО «Джамбо Маркет». Объезд улицы будет осуществляться согласно разработанной схемы организации дорожного движения.
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