Во Львове перекроют движение транспорта на ул. Ставовой

С 9 июня, с 09.00 ч до 21.00 ч 18 июня 2018 г будет перекрыто движение транспортных средств на ул. Ставовой.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на ул. Ставовой, с 9 июня, с 09.00 ч до 21.00 ч 18 июня 2018 г эта улица будет перекрыта для движения транспортных средств. Работы будет выполнять ООО «Джамбо Маркет». Объезд улицы будет осуществляться согласно разработанной схемы организации дорожного движения.

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