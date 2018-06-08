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пятница, 8 июня, 2018, 9:08 События
ВМС Украины расширили зону учений в Азовском море

ВМС Украины проведут артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

Информацию об этом подтвердил начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик, – информируют Крым.Реалии.

Ранее украинские моряки объявили о перекрытии трех участков в Азовском море. Таким образом, зону учений расширили.

Формально закрыть морской простор могут служащие Госгидрографии после заявки военных.

«Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей, закрыты для судоходства», – сказал Чалык.

По его словам, учения ВМС ВСУ не влияет на туристов. Перед началом стрельб необходимый участок тщательно проверяется.
военные ученияВМС УкраиныАзовское море
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2018-06-08 10:34 :19