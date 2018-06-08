Владельца известной птицефабрики задержали за незаконный птичий могильник на Киевщине

Правоохранители задержали владельцев известной птицефабрики по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации источника «Украинской правды», одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины «Гавриловские курчата» Евгений Сигал.

В ГПУ рассказывают, что выявили «многочисленные факты нарушения» правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

«Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окрестных деревень, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды», – объясняют правоохранители.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб на более 200 миллионов гривень.

«6 июня 2018 года проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц... По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что им уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). В ближайшее время им будет избрана меры пресечения.

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