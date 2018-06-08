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пятница, 8 июня, 2018, 20:15 Регионы
В Тернополе задолжали 4,9 млн грн зарплаты

Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с количеством наемных работников 10 и более человек) в г.Тернополе за І квартал 2018 года составила 6483 гривен.

Об этом сообщили IA ZIK в главном управлении статистики в Тернопольской области.

Сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Тернополя на 1 мая составила 4,9 млн грн, из них 85,3% – на экономически активных предприятиях.
Тернопольская областьдолги по зарплате
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2018-06-08 22:02 :57