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пятница, 8 июня, 2018, 22:07 Мир
В США требуют немедленно освободить Сущенко и других политзаключенных

США призывают Россию немедленно освободить незаконно арестованного Россией собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко и других украинских политзаключенных.

Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноєрт в Twitter.

«Соединенные Штаты Америки требуют немедленного освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, которых держат в России», – отметила она.

Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемом в СИЗО «Лефортово» журналисту Укринформа Роману Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.

30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

 
СШАРоссиягосдеп СШАполитзаключенныеРоман Сущенко
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