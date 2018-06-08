В США требуют немедленно освободить Сущенко и других политзаключенных

США призывают Россию немедленно освободить незаконно арестованного Россией собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко и других украинских политзаключенных.

Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноєрт в Twitter.

«Соединенные Штаты Америки требуют немедленного освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, которых держат в России», – отметила она.

Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемом в СИЗО «Лефортово» журналисту Укринформа Роману Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.

30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

The United States calls for the immediate release of Ukrainian journalist Roman Sushchenko and all Ukrainian political prisoners held by #Russia. #FreeSushchenko #FreeSentsov — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.

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