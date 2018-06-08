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пятница, 8 июня, 2018, 0:48 Курьезы
В сети смеются над видео с «дедушкой-Путиным»

Пользователи сети высмеяли видео, на котором президент РФ Владимир Путин рассказывает о своем общении с внуками.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.

«Должен покаяться, мне не хватает времени на внуков. А это значит, я его плохо организовываю. Я это понимаю. Но мне бы хотелось больше общаться с внуками, это правда. Все здоровые, игрушки дарю, все растут», – заявил Путин журналистам.

В свою очередь пользователи сети ответили едкими комментариями на это заявление.

«До слез! Россияне не будьте зверями, пожалейте дедушку, отпустите к внукам! Всем же легче будет!» «Владимир Владимирович идите на пенсию, мы вас отпускаем с Богом. Занимайтесь внуками...», – пишут они.
РоссияВладимир ПутинКурьезы
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2018-06-08 02:41 :40