В России с 2014 года уничтожают архивные данные о заключенных ГУЛАГа

В России на основании засекреченного приказа 2014 года уничтожаются архивные данные о репрессированных гражданах СССР. Об этом в письме советнику президента РФ и главе СПЧ Михаилу Федотову рассказал директор Музея истории Гулага Роман Романов.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Коммерсант».

Как отметил Романов, личные дела советских узников отправлялись на бессрочное хранение в архив в случае их смерти в лагерях. Если заключенный освобождался, дело уничтожалось, но составлялась учетная карточка, где указывались данные о человеке и его нахождении в системе ГУЛАГа.

Партнер Музея истории ГУЛАГа Сергей Прудовский выяснил, что такие учетные карточки также начали уничтожать. В УМВД РФ по Магаданской области, где исследователь искал информацию об одном из репрессированных, ему ответили, что существует межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».

В приказе, в частности, говорится о том, что карты должны уничтожаться после достижения осужденными 80-летнего возраста. Приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

Как отмечает издание, глава СПЧ Михаил Федотов пообещал разобраться в проблеме уничтожения архивных данных.

«Это принципиально важно, поскольку это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А если документа нет, можно придумать все, что угодно», – заявил он в интервью газете.

«Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ или в государственных архивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен осужденный в лагеря, выжил ли, переводили ли его из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карты теряется», – пояснил Сергей Прудовский.

Издание напоминает, что точное количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Согласно подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных составляет не менее 13 миллионов человек.

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