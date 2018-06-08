В Нацасамблее Франции обсуждали освобождение Сущенко

Тема незаконного заключения и освобождения украинского журналиста Романа Сущенко активно обсуждалась на коллоквиуме в Национальной Асамблеі Франции на тему «Манипуляции с информацией в международной политике: украинский пример».

Об этом рассказал участник мероприятия, украинский активист Игорь Решетняк, – сообщает Укринформ.

«Мы довольны мероприятием. Нашей целью было показать, что идеи и методы в сфере борьбы с пропагандой, разработанные в Украине, могут быть использованы и во Франции. Вспомнили и об украинском журналисте Романе Сущенко, который долгое время работал корреспондентом в Париже», – сообщил Решетняк.

На мероприятии присутствовал представитель посольства РФ, который пытался озвучить кремлевское видение ситуации.

«Он начал рассказывать что Сущенко шпион, но ему указали на то, что это не мероприятие для распространения российской пропаганды и попросили задать вопрос в рамках темы коллоквиума. Тогда он спросил о деле Бабченко, не является ли она фейком. На что ему ответили, что это была спецоперация, чтобы спасти жизнь журналиста», – рассказал Решетняк.

Присутствующие довольно критически отреагировали на такие обвинения.

«Представитель российского посольства попытался воспользовался микрофоном, чтобы убедить аудиторию, будто Роман – полковник спецслужб. Вот такая она, живая иллюстрация создания фейков с привлечением госслужащих Московии», – прокомментировала ситуацию в своем Facebook украинская журналистка Алла Лазарева.

Также во время своего выступления на коллоквиуме глава украинского посольства во Франции Олег Шамшур, указал, что главной целью информационной войны в Украине является дестабилизация Украины вплоть до ликвидации ее государственности, сама же информационно-пропагандистская война России против Украины имеет беспрецедентный характер как по своим содержанию, так и по масштабам и направленности.

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