В Крыму заметили очень странное авто из Украины

В оккупированном Россией Крыму обнаружили автомобиль с украинскими спецномерами серии ВР (Верховная Рада).

Соответствующее фото опубликовано в Twitter «КРЫМский бандеровец».

«Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хр*на тут спокойно делает?» – пишет блогер.

В комментариях отмечают, что автомобиль этой же марки с такими же номерами был замечен в августе прошлого года в Феодосии, а также публикуют фото другой машины с этим же госномером. Также высказываются предположения, что на авто с такими номерами могут ездить бывшие «регионалы».

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