В Косово арестовали подозреваемых в подготовке нападения на военных НАТО

Косово арестовало двух человек, среди которых один гражданин Бельгии, подозреваемых в подготовке нападений на войска НАТО и общественность.

Об этом заявил в пятницу государственный прокурор, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Reuters.

Как говорится в заявлении прокуратуры, 2 июня мужчина призывал женщину «подготовить террористические атаки и совершить нападения террористов-смертников с помощью взрывчатых веществ и машины на военнослужащих KFOR (международных сил под командованием НАТО), а также на публичные места».

Инициалы мужчины – «Г.Ш». Известно, что в мае он готовил нападения террористов-смертников в общественных местах в Бельгии и Франции. Больше деталей не сообщают.

На данный момент миссия НАТО в Косово на эту информацию не отреагировала.

Сейчас в Косово находятся около 4 500 солдат НАТО, которые сохраняют хрупкий мир. Европейский союз и Организация Объединенных Наций также имеют дипломатические миссии в Косово.

Около 300 граждан Косово отправились в Сирию сражаться в рядах «Исламского государства», более 50 человек там погибли. Это вызывает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые боевики могут вернуться и создать угрозу безопасности, говорит власти Косово.

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