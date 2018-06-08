В Чернобыльской зоне произошло новое возгорание

Вблизи села Копачи в Чернобыльской зоне снова загорелась сухая подстилка на площади около 1 га, пожар локализовали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, ссылаясь на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копатели произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.

По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 15 человек.

Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет МИ-8) готова к привлечению.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Радиационный фон на площадке государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция» – без изменений, уверяет власть.

«Любая угроза персонала ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует», – сказано в сообщении.

Позже, в 16.40 пожар ликвидировали, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«По состоянию на 16:40 пожар был ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 6 единиц основной техники и 6 единиц вспомогательной техники ДСП «Северная Пуща», ГСП «Экоцентр», ГСП «Чернобыльский спецкомбинат» и ГСЧС, а также 50 человек личного состава», - говорится в сообщении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.