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пятница, 8 июня, 2018, 22:58 Мир
В Болгарии утвердили покупку истребителей вместо российских Миг-29

Народное собрание Болгарии большинством голосов утвердили план правительства по приобретению современных истребителей и бронемашин для национальной армии.

Как проинформировали в пресс-службе парламента, за это решение проголосовал 151 из 242 депутатов, сообщает «Укринформ».

В соответствии с правительственным планом предварительная стоимость бронемашин для сухопутных войск (150 единиц техники) составит около 750 миллионов евро. Практическая реализация плана по модернизации болгарских сухопутных войск рассчитана на 12 лет.

Кроме этого, парламентарии проголосовали и за утверждение плана по приобретению 16-ти современных истребителей, которые заменят устаревшие российские Миг-29. Покупка истребителей пройдет в два этапа, а общая стоимость проекта составит около 1,8 миллиарда евро.

Непонятным пока остается вопрос, с какой страной Болгария заключит договор на приобретение истребителей и бронемашин.
РоссияБолгарияистребители
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