Уже сейчас нет никаких препятствий для повышения цены на газ, – Землянский

Уже даже сейчас не существует никаких препятствий для повышения тарифов на газ для населения. Ведь, с подачи еще предыдущего главы правительства Арсения Яценюка вместе с экс-председателем Нацбанка Валерией Гонтаревой, Украина взяла на себя соответствующие обязательства. Поэтому и должна выполнять то, что согласовала в документах.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал энергетический эксперт Валентин Землянский.

После поддержания депутатами закона об антикоррупционном суде, вероятно, Украине таки удалось разблокировать сотрудничество с Международным валютным фондом. Поэтому, следующим логичным вопросом является тема повышения цены на газ для населения. По мнению Землянского, уже даже сейчас для этого не существует никаких препятствий.

«Продолжение постановления 187 (Положение о возложении спецобязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, – ZIK) – не только спецобязательства, но и соответствующая формула. Согласно неё, мы уже с июня или июля можем получать 11-12 тысяч гривень за тысячу кубометров, только согласно буквы закона. Не надо даже ничего принимать дополнительно», – возмущался эксперт.

Поэтому он подчеркнул: здесь не нужно путать политическую составляющую с правовым нигилизмом. Мол, если принят документ, его нужно выполнять или хотя бы создать еще один, который бы смог аннулировать или откорректировать предыдущее решение.

«Очередному же откладыванию повышения цены может мешать желание транша от МВФ», – считает Землянский.

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Ведь, по его мнению, вряд ли власти сейчас удастся договориться с этим финансовым институтом о получении денежных средств без повышения цены на газ.

«Их политика направлена на вхождение транснациональных корпораций. Говорят, что украинскую делегацию должен возглавить Кобелев. А именно он и является идеологом поднятия цен. Поэтому вполне вероятно, что мы идем по сценарию, когда летом повышение стоимости составит 11-12 тысяч за тысячу кубометров, а зимой – 13-14 тысяч», – подчеркнул эксперт.

И это скажется не только на финансовой состоятельности самих украинцев, но и существенно ударит по бюджету. Ведь, по его словам, в основной смете страны на субсидии предусмотрели 71 млрд гривень, тогда как после поднятия цен льготы потребует 90% домохозяйств.

«Ни в одном государстве мира не идут на такие повышения цен. Да и нам не были нужны и те, что есть сегодня. Ведь реальная цена газа, даже с учетом импорта, не превышает 4 тысяч гривень», – убеждал Землянский.

Он отметил: такое подорожание – не требование МВФ, мол, украинская сторона сама взяла на себя такие обязательства.

«Яценюк вместе с Коболевым и Гонтаревой прописали, что для стабилизации госбюджета и бюджета НАК «Нафтогаз Украины», по требованиям МВФ, мы будем повышать тарифы», – рассказал Землянский.

По его словам, таким образом пытались привязаться к ценам на внешних рынках. Однако, такую стоимость установили не только для импортного ресурса, но и для того, что был в Украине.

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