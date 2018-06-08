Уровень киберугроз достиг исторического максимума, – исследование

Уровень киберпреступности растет, однако лишь пятая часть компаний готова противостоять кибератаке.

К такому выводу пришли Harvey Nash и KPMG, проведя опрос директоров по вопросам ИТ в 40 офисах стран Европы, Азии и США, информирует «Экономическая правда».

Количество респондентов, которые считают совершенствования систем кибербезопасности наивысшим приоритетом через пиковое увеличение уровня угрозы со стороны киберпреступности, на 23% больше в сравнении с 2017 годом.

Приоритетность управления операционными рисками и соблюдения нормативных требований увеличилась на 12%.

Компании увеличивают объем инвестиций в защиту конфиденциальности информации и безопасности данных через внедрение Общего регламента ЕС по вопросам защиты данных (GDPR). Более трети организаций, принявших участие в исследовании, в настоящее время не соответствуют требованиям GDPR.

77% ІТ-экспертов выразили глубокое беспокойство из-за повышения угроз со стороны организованной киберпреступности (по сравнению с 71% в прошлом году). Лишь 22% заявили о своей готовности противостоять кибернетической атаке.

Вместе с тем, большинство компаний признают, что не имеют сегодня эффективной цифровой стратегии. 78% респондентов сообщили, что их цифровая стратегия является лишь умеренно эффективной, а в некоторых случаях не дает результата.

9% компаний вообще не имеют четкого видения или стратегии в сфере ІТ, а 35% не могут нанять необходимых им работников с необходимыми навыками в сфере ІТ.

Среди навыков, на которые сохраняется высокий спрос со стороны компаний, по мнению 46% специалистов, – большие данные и аналитика. 65% сообщили, что дефицит навыков не дает им возможности успевать за изменениями и реагировать на них.

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