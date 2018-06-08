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пятница, 8 июня, 2018, 22:27 Политика
Украинцев среди пострадавших в горах Грузии нет, – МИД

Граждан Украины среди погибших в горах Грузии нет, информирует Министерство иностранных дел.

Такую обновленную информацию сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

«По информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет», – написала она.

Напомним, четверо туристов погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.

 
ГрузияМИДЧСтуристыУкраина
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