пятница, 8 июня, 2018, 22:27 Политика
Украинцев среди пострадавших в горах Грузии нет, – МИД
Граждан Украины среди погибших в горах Грузии нет, информирует Министерство иностранных дел.
Такую обновленную информацию сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.
«По информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет», – написала она.
Напомним, четверо туристов погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.
Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 июня 2018 г.
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