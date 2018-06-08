Украинская команда принимает участие в Strong Europe Tank Challenge

7 июня на учебном полигоне командование подготовки 7 Армии США в Европе в Графенвере завершился четвертый день международных соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Для украинской команды он выдался насыщенным событиями. Танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады соревновался в четырех дисциплинах: вызов огня артиллерии, скоростное вождение, медицинская эвакуация и химическая защита.

В первом упражнении, экипаж пользуясь имеющимся оборудованием, должен был быстро передать точные координаты цели. После первого выстрела можно было вносить поправки. Целей в упражнении было две.

Следующим был один из самых динамичных и ярких конкурсов – скоростное вождение. Полдистанции танки двигались с заклеенными средствами визуального наблюдения – сначала задним ходом, потом разворот и продолжение движения. Механиком-водителем руководит командир танка. В конце первого отрезка, двигаясь кормой вперед, необходимо припарковать машину в специальный «карман», обозначенный красными конусами. При обратном движении механику-водителю уже позволяют пользоваться «триплексами». Следовательно, танк, двигаясь со скоростью около 40 километров в час, должен переехать автомобиль. Перед финишем танкистов ждет последнее препятствие – стена из деревянных балок. Остановиться перед ней следует не более чем в метре. Усложняет задачу дымовая завеса. Общее время взвода – чуть менее 25 минут.

После вождения украинская команда переместилась на участок, где выполняли медицинскую эвакуацию. Колонна наехала на условную мину. В результате подрыва гусеница была повреждена, а член экипажа получил ранение в ногу. Танкисты оказали своему товарищу первую медицинскую помощь, вызвали вертолет и доставили его в госпиталь. В это же время другие военнослужащие заменили поврежденную гусеницу. Справились украинцы довольно оперативно, затратив на упражнение чуть более 15 минут, что является достаточно хорошим показателем.

По замыслу упражнения «химическая защита», враг вел огонь снарядами с отравляющими веществами. Один так был подбит и его нужно эвакуировать с поля боя. Экипажи выполняют задачи в средствах индивидуальной защиты. Главный критерий оценки – время.

Стоит отметить, что все участки для соревнований были расположены на серьезном расстоянии. Следовательно, лишь во время марша между этапами, машины прошли почти по 100 километров.

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