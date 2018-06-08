УЕФА провел ребрендинг Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел плановый ребрендинг Лиги чемпионов – главного континентального турнира для клубных команд Старого Света.

Как сообщает официальный сайт организации, УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года – перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав.

По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн делает широкий шаг вперед. Приобретает большее значение образ «звездного мяча», но узнаваемый и успешный звездный стадион («главная сцена») также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации.

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые из «звездного мяча» из логотипа Лиги чемпионов. «Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов такими особенными», – говорится в сообщении.

Новый бренд имеет большую гибкость, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов, обогатилась акцентными цветами – маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа.

Кроме того, с сезона-18/19 изменится регламент турнира – прямую путевку в Лигу чемпионов получат четыре представителя ТОП-4 стран в рейтинге УЕФА.

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