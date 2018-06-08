У Данилюка было слишком много врагов, – Николай Томенко

Сомнительно, что во время трех довольно важных вчерашних голосований в Верховной Раде произошел какой-то своеобразный бартер голосами. Отставка министра финансов, принятие антикоррупционного суда и избрание аудитора НАБУ – совершенно разные и не переплетаются между собой.

Такое мнение в эфире проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.

Он подчеркнул: пристальный мониторинг за созданием антикоррупционного суда дает возможность избегать различных толкований закона и ограждает от поисков различных «лазеек» в принятом документе.

«Обычно, процедура конкурса – не предмет регулирования законов. Там принимаются или соответствующие положения, или документ о чисто процедурных вещах. Если такие вещи будут происходить под контролем, не думаю, что будет попытка как-то обойти эти нормы», – отметил Томенко.

Да и создание антикоррупционного суда в Украине – под пристальным вниманием международного сообщества. Поэтому, по мнению Томенко, скорее всего, здесь власть пойдет другим путем – она не будет искать различные толкования в документе, а возьмется за затягивание создания учреждения, по меньшей мере – до будущей президентской избирательной кампании.

«Поэтому мне кажется, что риск больше заключается не в злоупотреблении разнообразными нормами закона, а в том, что они не будут спешить создавать такой суд. Вот это и является главным», – подчеркнул Томенко.

И во время создания такой институции нужно сразу же реагировать на каждую проблемную ситуацию, чтобы таким образом избежать манипуляций.

«Например, если увидим, что в положении появились какие-то катастрофические требования, противоречащие здравому смыслу или профессионализму, на это можно реагировать. Я бы анализировал каждый шаг и реагировал на него», – отметил эксперт.

К тому же, никто не отменял функции парламентского контроля или контроля соответствующих депутатских комитетов.

«Мы обложили процедуру создания антикоррупционного суда со всех сторон. Поэтому, если все составляющие будут работать, думаю, можно избежать такой проблемы», – убежден он.

Вместе с тем Томенко прокомментировал и другие вчерашние голосования – отставку министра финансов Александра Данилюка и избрания аудитором НАБУ Владимира Василенко. По его мнению, во всех этих голосованиях не было «ни размена».

«Думаю, ситуация с Данилюком – это отдельная история. Еще с самого начала он конфликтовал с Южаниной, Президентом и его окружением, хотя и еще тогда был заместителем главы Администрации. Затем Данилюк еще и вошел в конфликт с Коломойским, за что его начали атаковать на «1+1». Впоследствии произошел конфликт и с премьером и временным председателем ГФС Проданом. То есть, у него было слишком много врагов, поэтому стало вполне реально насобирать 226 голосов за эту отставку», – считает Томенко.

История с аудитором НАБУ – «достаточно непростая». Сам Томенко подчеркнул: избранный на эту должность Владимир Василенко – профессиональный человек, прошедший обучение в международной судебной системе и даже в ООН.

«Единственное, действительно есть оговорки относительно его возраста. Бросается в глаза, что это уж слишком опытный мужчина. И надеюсь, что все же, интересы государства для него будут важными и из Администрации Президента не будут поступать указания, например, инициировать отставку Сытника», – добавил Томенко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.