Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах стран «Большой семерки».

Об этом он заявил, готовясь к вылету на саммит G7, который 8 и 9 июня пройдет в Канаде, сообщает «Европейская правда».

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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