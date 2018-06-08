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пятница, 8 июня, 2018, 16:45 Мир
Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах стран «Большой семерки».

Об этом он заявил, готовясь к вылету на саммит G7, который 8 и 9 июня пройдет в Канаде, сообщает «Европейская правда».

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.
РоссияG7Дональд Трамп
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