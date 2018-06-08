Трамп не исключил, что пригласит Ким Чен Ына в Белый дом

Президент США Дональд Трамп считает возможным приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына в США и проведение встречи с ним в Белом доме в случае, если саммит в Сингапуре пройдет удачно.

Об этом он заявил в четверг во время совместной с премьер-министром Японии пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

«Возможно, мы начнем с Белого дома. Что думаете?»- ответил американский лидер на вопрос, куда он пригласил Ким Чен Ына – в курорт Мар-а-Лаго или Белый дом?

С другой стороны, Дональд Трамп заявил, что готов покинуть переговоры в одностороннем порядке, если договориться не удастся с самого начала.

«Я вполне готов уйти (с переговоров). Я делал так неоднократно ранее», – отметил глава Белого дома.

Он напомнил о своем решении отменить встречу в письме Ким Чен Ыну в прошлом месяце, а также отметил, что не собирается заключать «плохих сделок», как это было, например, в ситуации с Ираном.

Напомним: президент США и Северная Корея проводят активную подготовку к встрече лидеров двух стран 12 июня в Сингапуре.

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