Синоптики рассказали, каким будет бурное лето в Украине

Календарное лето уже наступило неделю назад, однако температурные качели в дуэте с порывистым ветром в стране наблюдаются до сих пор, а устойчивой летней жары все еще нет. Впрочем, синоптики уверяют: +30 уже не за горами.

Какие сюрпризы готовит украинцам лето-2018, выяснил «Апостроф».

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, резкое снижение температуры, которое наблюдается сейчас, продлится до начала следующей недели – 11 июня.

«До 11 июня просчитываются дневные температуры на уровне 20-23 градусов тепла, а ночные – 11-12 тепла. А уже с 12 июня температура резко повысится. Дневные показатели температур будут доходить до 26-29 градусов, а то и до всех 30 выше нуля. И так будет вплоть до 20 июня. С 20 по 23 июня будет наблюдаться незначительное снижение температур до 22-24 градусов тепла, а с 25 июня и до конца месяца ожидается стабильно 29-32 градуса тепла», – рассказал Горбань.

Действительно, весь первый месяц лета 2018 года, по прогнозам синоптиков, будет теплее, чем обычно. Так, согласно данным Укргидрометцентра, среднемесячные температуры июня будут держаться на уровне от 18 до 22 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Не обойдется в июне и без дождей. Так, по прогнозам Укргидрометцентра, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях количество осадков будет на уровне средних многолетних показателей, а на остальной территории Украины июнь ожидается более засушливым, количество осадков будет меньше средних многолетних значений.

«С 13 до 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди, – добавляет Леонид Горбань. – 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей».

Также народный синоптик прогнозирует осадки на 26 и 27 июня, однако дожди в эти дни будут кратковременные.

Начало второго месяца лета у Леонида Горбаня просчитывается прохладным.

«С 1 по 7 июля будет относительно прохладно: 23-24 градуса тепла, потому что с 3 по 5 июля просчитывается подход циклона, который принесет дожди, – объясняет народный синоптик. – Уже с 9 июля по 22 будет жарко: от 27 до 32 градусов тепла. С 22 июля просчитывается второй подход циклона и снова понижение температуры, причем резкое. К 23-24 июля температура опустится до 21-24 градусов тепла, но так будет лишь 2-3 дня. И уже с 25 июля и до конца месяца температура будет держаться 27-30 градусов выше нуля».

По расчетам Горбаня, в июле осадки прогнозируются 11, 12, 26 и 28 числа.

«Но при такой высокой температуре этот дождь не будет затяжным», – успокаивает синоптик.

А вот последний месяц лета обещает удивить украинцев температурными качелями.

«Август будет прохладный. Обычно первые семь дней августа очень жаркие, но не в этом году. С 1 по 4 августа дневная температура просчитывается 19-22 градуса тепла. С 7 по 9 августа температура поднимется уже до 25-27 градусов выше нуля, но уже к 12 августа снова резкое снижение до 19-22 градусов с отметкой «плюс». А через два дня снова рост температуры до 26-29 градусов тепла. С 18 августа вообще просчитывается сильное похолодание, которое продержится до конца лета. Температуры в это время ожидаются от 19 до 21 градуса тепла», – добавил Леонид Горбань.

По словам народного синоптика, кратковременные дожди в августе следует ожидать 13, 20, 21 и 28 числа.

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