«Свободу Олегу Сенцову»: во Львове ежедневно требуют освободить украинского политзаключенного

Во Львове на памятниках в центральной части города уже несколько дней висят плакаты с призывом освободить из российской тюрьмы политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.
Такие плакаты, в частности, появились на памятниках Тарасу Шевченко, Ивану Франко, Данилу Галицкому, Ивану Федорову, передает корреспондент ИА ZIK.
«Свободу Олегу Сенцову», – написано на них.
Также большой баннер с требованием освободить политических заключенных Кремля висит на львовской Ратуше.
Как сообщалось, 4 июня, на фасаде Ратуши во Львове вывесили баннер в поддержку украинских политических заключенных Кремля с хештегом #freeSentsov и надписью «Освободить украинских политических заключенных Кремля!». Размер размещенного баннера 2,85 м х 7,20 м
Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.
Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.
В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.
Американский ПЕН-центр в письме президента РФ Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.
Акции в поддержку Олега Сенцова происходят во многих городах Украины и мира.
5 июня украинский политзаключенный написал лидерам »G7».
Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.