«Свободу Олегу Сенцову»: во Львове ежедневно требуют освободить украинского политзаключенного

Во Львове на памятниках в центральной части города уже несколько дней висят плакаты с призывом освободить из российской тюрьмы политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.

Такие плакаты, в частности, появились на памятниках Тарасу Шевченко, Ивану Франко, Данилу Галицкому, Ивану Федорову, передает корреспондент ИА ZIK.

«Свободу Олегу Сенцову», – написано на них.

Также большой баннер с требованием освободить политических заключенных Кремля висит на львовской Ратуше.

Как сообщалось, 4 июня, на фасаде Ратуши во Львове вывесили баннер в поддержку украинских политических заключенных Кремля с хештегом #freeSentsov и надписью «Освободить украинских политических заключенных Кремля!». Размер размещенного баннера 2,85 м х 7,20 м

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Американский ПЕН-центр в письме президента РФ Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Акции в поддержку Олега Сенцова происходят во многих городах Украины и мира.

5 июня украинский политзаключенный написал лидерам »G7».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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