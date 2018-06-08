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пятница, 8 июня, 2018, 23:29 Мир
Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть Россию в клуб

Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб Россию. Общую позицию согласовали на саммите G7 в Канаде Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй и новый глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

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Ранее сегодня Конте высказался за то, чтобы поддержать предложение Дональда Трампа.

Как известно, Россию исключили из группы восьми индустриально развитых стран в 2014-м году из-за присоединения Крыма и агрессию на Донбассе.
СШАРоссияG7
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