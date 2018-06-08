Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть Россию в клуб

Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб Россию. Общую позицию согласовали на саммите G7 в Канаде Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй и новый глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Ранее сегодня Конте высказался за то, чтобы поддержать предложение Дональда Трампа.

Как известно, Россию исключили из группы восьми индустриально развитых стран в 2014-м году из-за присоединения Крыма и агрессию на Донбассе.

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