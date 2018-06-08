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пятница, 8 июня, 2018, 0:33 Мир
Стокгольмского террориста приговорили к пожизненному заключению

Гражданина Узбекистана Рахмата Акилова приговорили к пожизненному заключению по обвинению в теракте в Стокгольме, когда грузовик въехал в толпу людей.

Об этом сообщает ВВС.

Поскольку Исламское государство не взяло на себя ответственности за теракт, прокурорам в деле Акилова приходилось искать доказательства вины и того, что он планировал нанести вред государству.

С места теракта Акилов скрылся, однако его задержали. Позже он признался в содеянном. Акилов в 2014 году уехал из Узбекистана в Швецию в поисках убежища в Европе. В декабре 2016 года страна предоставила Акилову 4 недели, чтобы он покинул Швецию.

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. В результате атаки погибли четыре человека, 15 пострадали.

Перед терактом в столице Швеции 40-летний Акилов выражал поддержку радикальной исламистской группировке «Исламское государство».
терроризмУзбекистанСтокгольм
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