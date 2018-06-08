live
Aнонси
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
8 июня, пятница
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
8 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
9 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 8 июня, 2018, 17:52 Регионы
Спортсменка из Прикарпатья победила на чемпионате Европы в соревнованиях по борьбе

Сразу четыре медали завоевала женская сборная Украины по борьбе на чемпионате Европы в Стамбуле, завоевав два «золота» и две «бронзы». В весовой категории 50 кг чемпионкой стала Оксана Ливач из Прикарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Бронзовые медали завоевали Елена Кремзер (59 кг) и Алла Белинская (68 кг). Анастасия Шустова (76 кг) вышла в финал и стала чемпионкой.

В прошлом году Оксана Ливач также феерично выступила на чемпионате Европы U-23 и не уступила ни одной сопернице с общим счетом 42:2.
спортИвано-Франковская область
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-08 19:38 :25